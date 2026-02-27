Нещо много важно убягва! Допълнителна експертиза на телата от Околчица

Прокуратурата е поискала допълнителни експертизи е на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, намерени в кемпера под връх Околчица. Това съобщиха за bTV от държавното обвинение.

Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта, според разследващите. Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта.

Първите експертизи не са установили той да се е движел след това или да е бил преместван, уточниха разследващите.

Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта на тримата мъже, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, уточниха от прокуратурата.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Илиев и 51-годишния Пламен Статев. Седмица по-късно в изоставен под връх Околчица кемпер бяха открити още три трупа - на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Разследването установи, че в периода от 27 до 31 януари Калушев, Златков и тийнейджърът са пребивавали именно в село Българи и оттам са тръгнали към врачанския Балкан.

Първоначалният балистичен анализ установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици. По ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на 15-годишния Александър липсват такива.

