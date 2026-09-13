Асен хвърли бомбата пред полицията: Не съм отвличал Наталия!
Мъжът бе доведен под охрана във Варна, а разследващите започват да разплитат какво се е случило през изминалите 24 дни
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Мъжът бе доведен под охрана във Варна, а разследващите започват да разплитат какво се е случило през изминалите 24 дни
Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени
Над килограм мощен препарат и стотици ампули тестостерон задържани
Турската полиция спря автомобил край границата със Сирия и разкри схема за над 11 млн. евро
Заловен и обвинен е, че е използвал класифицирана информация, за да спечели 400 хил. долара
Внукът на Раул Кастро опитал да заобиколи дипломацията чрез бизнесмен
Хранати са 11 палета с 2165 перилни препарати с вместимост от по 5 литра
Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всеки нощ да залавяме бус с мигранти, казва шефът на Гранична полиция
След инцидента снощи водачът избяга, като скочи в движение от превозното средство
Трима са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми
Седем контролно пропускателни пункта ще следят за забраната да не се ходи на платото
ОДМВР Шумен излезе със специален призив към хората
Шофьорът е български гражданин, а обвинението е за каналджийство
53-годишен мъж е привлечен в качеството си на обвиняем за държане на високорисково наркотично вещество
Били открити 650 кашона с тютюневи изделия – цигари с различни търговски марки
Пренасял го е с камион о Антверпен
Вероятно е имало удар, тъй като гумите и стъклото на превозното средство са счупени
Случката е на магистрала Тракия
Жената отказала да даде кръвна проба за анализ
Според текста, османските власти са знаели, че от 3-4 години Левски е подбудител на бунтове