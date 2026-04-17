Заловиха тайно писмо до Тръмп! Кубинска схема излезе наяве

Необичайна тайна операция между Куба и САЩ е била осуетена, след като писмо до президента Доналд Тръмп е било спряно на летището в Маями, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски служители. Документът е бил изпратен чрез посредник, заобикаляйки официалните дипломатически канали. Според информацията писмото е носело официален печат и е съдържало чувствителни предложения. Куриерът е бил задържан, а пратката е конфискувана.

Според източници на изданието инициатор на схемата е бил внукът на бившия кубински лидер Раул Кастро, който се е обърнал към влиятелен предприемач от Хавана. Целта е била писмото да бъде доставено лично до американския президент, без участието на дипломатическите служби.

Самият документ е бил оформен като дипломатическа нота и е съдържал предложения за икономически и инвестиционни споразумения, както и искания за облекчаване на санкциите срещу Куба. В същото време в текста е имало и предупреждение, че кубинските власти се готвят за евентуално нахлуване от страна на САЩ.

Куриерът е идентифициран като 37-годишния Роберто Карлос Чамисо Гонсалес - бизнесмен, занимаващ се с луксозен транспорт и туризъм. По данни на източниците той е близък до семейството на Кастро и участва в съвместни бизнес инициативи.

Операцията е била прекратена от служител на Митническата и граничната служба, който е спрял Гонсалес при пристигането му в Маями. Писмото е било иззето, а бизнесменът е върнат обратно в Хавана. Не е ясно какво е предизвикало проверката и дали съдържанието на документа е достигнало до Белия дом.

Експерти коментират, че подобен ход може да е опит за заобикаляне на държавния секретар Марко Рубио, който е известен с твърдата си позиция към кубинското правителство. Според тях инициативата е била насочена към пряка комуникация с президента на САЩ, в опит за пробив в отношенията между двете държави.

