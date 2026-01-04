Неочакван ход на съда. Венецуела вече има временно нов президент

Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент на страната в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде Ройтерс.

В решението си съдиите посочват, че Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела“, за да бъде гарантирана административната приемственост, функционирането на държавните институции и цялостната защита на страната в условията на извънредна ситуация.

Конституционната камара подчертава, че предстои допълнително правно разглеждане, което да определи приложимата рамка за управление в условията на принудително отсъствие на президента. Целта, според съда, е да се осигури непрекъснатост на властта, стабилност на правителството и защита на националния суверенитет на Венецуела.

Решението беше взето часове след задържането на Мадуро рано сутринта в събота – събитие, което предизвика бърза ескалация на институционална и политическа криза в страната и постави Венецуела в безпрецедентна ситуация на прехвърляне на властта под външен натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com