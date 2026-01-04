Свят

Неочакван ход на съда. Венецуела вече има временно нов президент

Делси Родригес пое управлението след ареста на Николас Мадуро

Неочакван ход на съда. Венецуела вече има временно нов президент
Снимка: АФП
04 яну 26 | 9:29
1268
Иван Ангелов

Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент на страната в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде Ройтерс.

В решението си съдиите посочват, че Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела“, за да бъде гарантирана административната приемственост, функционирането на държавните институции и цялостната защита на страната в условията на извънредна ситуация.

Конституционната камара подчертава, че предстои допълнително правно разглеждане, което да определи приложимата рамка за управление в условията на принудително отсъствие на президента. Целта, според съда, е да се осигури непрекъснатост на властта, стабилност на правителството и защита на националния суверенитет на Венецуела.

Решението беше взето часове след задържането на Мадуро рано сутринта в събота – събитие, което предизвика бърза ескалация на институционална и политическа криза в страната и постави Венецуела в безпрецедентна ситуация на прехвърляне на властта под външен натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Латинска Америка
Още от Свят
Коментирай