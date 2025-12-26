Трагедия в голяма американска държава. Поне 10 са мъртви

Тежка автобусна катастрофа отне живота на най-малко 10 души и остави десетки ранени в източната част на Мексико. Инцидентът отново поставя под въпрос безопасността на пътния транспорт в страната. Местните власти определиха случилото се като една от най-тежките трагедии в района през последните месеци.

Автобусна катастрофа в източния мексикански щат Веракрус е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 32-ма са били ранени, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти. Инцидентът е станал в сряда в град Сонтекоматлан, докато автобусът е пътувал от Мексико към село Чиконтепек.

От кметството на Сонтекоматлан съобщиха, че сред загиналите има деветима възрастни и едно дете. В официалното изявление се уточнява, че броят на жертвите може да бъде окончателно потвърден след приключване на всички проверки на място и в лечебните заведения.

Общинските власти публикуваха и списък с имената на 32-мата ранени, както и болниците, в които са настанени за лечение. Част от пострадалите са в тежко състояние, а лекарите продължават борбата за живота им.

Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва Франс прес. Най-честите причини за подобни трагедии са превишената скорост и технически неизправности, които отново и отново превръщат пътищата на страната в сцена на фатални инциденти.

