Комунистите в Куба се тресат от жесток корупционен скандал

Куба е в епицентъра на най-големия си политически скандал от десетилетия. Главният прокурор на страната обвини бившия министър на икономиката Алехандро Хил и неуточнен брой лица в престъпления, вариращи от шпионаж до подкуп и пране на пари, съобщи Ройтерс.

Хил, доскоро един от най-близките довереници на президента Мигел Диас-Канел, е извън общественото внимание от февруари 2024 г., когато бе внезапно уволнен. Обвиненията заплашват да разклатят не само правителството, но и самата структура на управляващата комунистическа партия, известна със своята затвореност и контролирана публичност.

Обвинения без граници и без конкретика

Главният прокурор на Куба публикува обширен списък с обвинения, които според него са резултат от почти двугодишно разследване. Сред престъпленията, за които се търси отговорност, са шпионаж, присвояване, подкуп, търговия с влияние, пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на правилата за работа с класифицирани документи. В изявлението не се посочват нито точният брой на обвинените, нито техните имена, а датата на процеса остава неизвестна.

Кубинският наказателен кодекс предвижда за шпионаж наказание от 10 години затвор до смърт. Властите настояват, че всички обвиняеми ще получат „справедлив процес“, но липсата на прозрачност поражда сериозни съмнения за политически мотиви.

От реформатор до обвиняем

Хил бе считан за един от архитектите на икономическите реформи, които през 2021 г. трябваше да стабилизират кубинската икономика, но доведоха до инфлация и дълбока криза. Той беше лице на амбициозната парична реформа и застъпник на непопулярния план за повишаване на цените на субсидираните услуги – бензин, ток и храни – което доведе до масово обществено недоволство.

При уволнението му през февруари официалните изявления говореха само за „тежки грешки“, но не и за престъпления. Днес обаче Хил е обвинен в действия, които застрашават не само икономиката, но и националната сигурност. Оттогава той не е виждан публично и не е коментирал обвиненията.

Сянката на 1989: Куба помни делото на генерал Очоа

Сегашният скандал напомня на един от най-мрачните моменти в кубинската история – процеса срещу генерал Арналдо Очоа през 1989 г., герой от революцията на Фидел Кастро, екзекутиран заради обвинения в контрабанда на наркотици. Наблюдатели вече определят случая с Хил като най-големия удар върху високите етажи на властта оттогава насам.

Властите твърдят, че делото ще се проведе „в пълно съответствие с кубинските закони“, но международните анализатори виждат в него и опит на президента Диас-Канел да затегне контрола и да неутрализира вътрешната опозиция в партията. Какъвто и да е изходът, скандалът вече разклати политическото статукво в Хавана и отвори болезнен дебат за бъдещето на режима.

