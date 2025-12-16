Драма в Атина. Блокираха центъра

Служители от публичния сектор в Гърция излязоха на протест на площад „Синтагма“ в Атина по време на дебатите за бюджета за следващата година. Стачката беше организирана от синдиката АДЕДИ и подкрепена от ПОЕ-ОТА.

Протестиращите се обявиха срещу увеличението на разходите за отбрана и настояват за по-високи заплати, особено в държавното здравеопазване, където възнагражденията са ниски – лекар специализант получава 1264 евро, а медицинска сестра – 836 евро.

Пенсионерите също се включиха в демонстрациите пред Министерството на труда, като искат увеличение на пенсиите, за да бъдат компенсирани за инфлацията. Очаква се към стачката да се присъединят и работещите в образованието.

Заради протестите общественият транспорт в Атина ще бъде ограничен – автобусите няма да се движат на 17 декември, а стачки са обявени и във фериботните линии.

Синдикатите настояват за масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, адекватно финансиране на общините и запазване на социалните услуги като обществено благо, съобщи БТА

