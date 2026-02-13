Иде ли нова блокада по границата с Гърция? Фермери стягат тракторите

С автобуси и фериботи фермери от цяла Гърция се насочват към Атина за голяма демонстрация пред парламента, която може да прерасне в нова протестна ескалация. От районите около столицата земеделците тръгват с трактори, като полицията е разрешила присъствието на 100 машини пред сградата на парламента, но според организаторите броят им ще бъде значително по-голям, предаде БНР.

Това е пореден изблик на недоволство, след като по думите на фермерските организации голяма част от обещанията на правителството остават неизпълнени. „Не получихме съществени отговори на това, което сложихме на масата за преговори. От правителството казаха, че нашите проблеми ще бъдат решени, но до сега няма конкретни мерки“, заявиха от общонационалния фермерски съюз.

Гръцките власти въведоха извънредни мерки за контрол на трафика в Атина и временно спряха движението в района около парламента. Фермерите отправиха апел към обществото за масова подкрепа, а участие в протеста вече потвърдиха пенсионери, строителни работници, учители и студенти.

Очаква се към демонстрацията да се присъединят и земеделци от други европейски държави. На този фон отново се поставя въпросът дали напрежението може да прерасне в блокади по основни пътни артерии, включително в близост до българо-гръцката граница, както се случваше при предишни протести.

