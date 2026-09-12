Иде ли нова блокада по границата с Гърция? Фермери стягат тракторите
Стотици машини към Атина, извънредни мерки в столицата и заплаха от ескалация
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Стотици машини към Атина, извънредни мерки в столицата и заплаха от ескалация
Протестите се местят пред парламента
Започват безсрочни блокади, законът влиза в действие
Превозвачите ни в капан
Стопират гранични пунктове и вътрешни пътища
Национална среща на протестиращите е насрочена за 4 януари
Българският бизнес поиска намеса от главния прокурор на Гърция
Тяхното решение
Те ще протестират няколко дни
Гръцки фермери обявиха, че ще блокират пътища
Недоволните земеделци обявиха, че блокадата ще е безсрочна
Гръцките селскостопански производители планират символичен протест и блокиране на движението в района на граничния пункт Кулата-Промахон...
Край на блокадата на ГКПП – Кулата - Промахон, която продължи 40 дни. Масовото изтегляне на тракторите и другата селскостопанска техника стартира рано...
Обстановката на граничните пунктове с Гърция е нормална. Трафикът не е възпрепятстван. Към момента няма информация за блокади на гръцка територия. То...
Днес изтича срокът, поставен от премиера Бойко Борисов и от Асоциацията на превозвачите към гръцките фермери, за падане на блокадата на българо-гръцка...
След 40 дни протести и блокада на границата на ГКПП – Кулата – Промахон част от гръцките фермери се "умориха" да пият узо и да хапват кюфтета до барбе...
Стабилизиран е, но има риск за живота му Български шофьор на тир бе открит в безпомощно състояние от негов колега на 10 километра след ГКПП – Промахо...
Контраблокадата може и да не стресне гръцките фермери, но ще причини загуби за десетки милиони Главоболията с протестиращите земеделци в южната ни съ...
Без почивки на Бяло море за Великден и лятото, ако комшиите не вдигнат блокадите Ако до понеделник, 29 февруари, гръцките фермери не вдигнат трайно б...
Спешна среща отпуши движението за 10-километровата колона от тирове Гръцките фермери премахнаха обърнатите на техния пункт Промахон ремаркета и отвор...