Гърция пред нова парализа! Фермерите бойкотират диалога с кабинета

Част от гръцките фермери категорично отказват да участват в насрочените за днес преговори с премиера Кириакос Мицотакис и обявиха, че вместо диалог започват продължителни блокади в цялата страна, предава БНР.

Протестиращите, които са разположени на 57 точки за блокиране на пътища, обвиняват правителството, че умишлено подбира за срещата земеделци, близки до официалната линия на кабинета, докато пчелари, рибари и земеделци от тежко засегнатата област Тесалия са изключени от делегацията.

От гръцкото правителство отхвърлят обвиненията, като говорителят Павлос Маринакис заяви, че на срещата не трябва да участват „онези, които са против намирането на решение“. Точно тази позиция допълнително изостри напрежението и доведе до решение на протестиращите да преминат към ескалация.

Фермерите обявиха, че още днес започват безсрочни блокади, докато в Атина текат разговорите с премиера. В района на Серес земеделците са категорични, че по обяд ще блокират граничния пункт Промахон за неопределено време, като засега не уточняват дали ще пропускат леки автомобили. Със същата мярка заплашват и останалите гранични пунктове.

От обед започват блокади и по магистралата Солун-Атина, съобщиха протестиращи от пътния възел Никия, където са струпани над 4000 трактора. Ситуацията се развива динамично и има риск страната да бъде практически парализирана.

В отговор говорителят на правителството обяви, че още днес ще бъде приложен законът за свободно движение, като протестиращите фермери, които блокират пътища и гранични пунктове, ще бъдат арестувани. Това допълнително нажежи обстановката и постави Гърция пред открит сблъсък между властта и земеделците.

