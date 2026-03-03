Може ли ракетите на Иран да стигнат до България

Иран притежава арсенал от балистични ракети, които представляват опасност не само за Израел и съседните страни, но са способни да достигнат до Европа, включително България.

Най-далечнообхватните ирански балистични ракети се считат за течногоривните „Хорамшар“, „Седжил“, „Гадр“ и „Емад“, съобщава Defense Express, цитира Глас.бг и Блиц.

Една от най-мощните ракети е „Хорамшахр“, с декларирана бойна глава с тегло 1800 кг и обхват до 2000 км. Ако бойната глава беше по-малка, обхватът ѝ би могъл да достигне 3000 км. За Емад, Гадр и Седжил теглото на бойната глава варира от 750 до 850 кг, а обхватът – съответно от 1700 до 2000 км.

Въз основа на тези данни, публикувани преди това от ирански източници, анализатори на Defense Express стигнаха до заключението, че Техеран може да атакува Гърция, България, Румъния, където също се намират американски бази, както и Украйна и Молдова, с балистични ракети със среден обсег от северозападен Иран.

Ако Иран реши да използва „Хорамшахр“, намалявайки бойната глава, такава ракета с обхват до 3000 км би могла да достигне Германия и Италия, включително техните столици.

За да ги прихванат, е необходим американският компонент на противоракетната отбрана Aegis Ashore в Европа с ракети SM-3, предимно в Румъния при Девесел, както и разрушители с управляеми ракети клас Arleigh Burke в Средиземно море.

Ако Техеран реши да атакува Германия, Берлин ще може да тества новата си покупка – израелската система за противоракетна отбрана Arrow 3, която достигна предварителна оперативна готовност в края на 2025 г.

Според последните данни, Иран е използвал над 770 балистични ракети и над 906 дрона при атаките си срещу Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Йордания и Израел. Дронове са били използвани и за атаки срещу бази на британските военновъздушни сили в Кипър, което е довело до евакуацията на международното летище в Пафос.

Освен това, Гърция обяви разполагането на военни сили в Източното Средиземноморие, за да защити Кипър от евентуални ирански атаки. В региона ще бъдат разположени две фрегати и два изтребителя F-16.

Техеран може допълнително да използва дронове за атаки на далечни разстояния, тъй като оригиналният ирански Shahed-136 има обхват до 2500 км.

Военни наблюдатели отбелязват, че Иран повтаря руската стратегия срещу Украйна. По-конкретно, той е насочен не само към военни обекти, но и към летища, пристанища и друга критична инфраструктура.

В същото време президентът Илияна Йотова заяви след срещата за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток, че „Няма опасност пред националната ни сигурност. Следим обстановката под лупа. Най-важно е да се приберат сънародниците ни от страни в Близкия изток, но това за съжаление, не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство.“

По думите ѝ и Кипър, както и всяка друга държава в ЕС, е защитена от НАТО.

За съжаление имаме опит в подобни ситуации. В МВнР работи кризисен щаб. В момента, в който се отвори въздушното пространство на Дубай, полетите ще бъдат възобновени и сънародниците ни ще се приберат, увери тя.

Днес направихме едно обобщение. На този етап няма нужда от свикване на КСНС. Това е твърде краен ход. Обстановката е динамична. Скоро ще бъде създаден координационен щаб. Ако КСНС се свика, това ще бъде след няколко дни и то, ако сънародниците ни още не могат да се приберат. Много се надяваме нормалните авиолинии да заработят и тогава ще имаме възможност за евакуация, обясни държавният глава.

Мащабите на конфликта се увеличават. Час по скоро трябва да се седне на масата за преговорите. Няма как да се реши подобен конфликт с военни средства, смята президентът.

