Шпионски взрив в НАТО! Гръцки полковник работил за Китай

Полковник от Военновъздушните сили на Гърция е бил арестуван по обвинения в шпионаж в полза на Китай, с което избухна един от най-сериозните шпионски скандали в страната от години. Задържането е извършено от гръцките служби за сигурност в тясна координация с партньорски служби от НАТО, тъй като офицерът е имал достъп не само до строго секретна информация на гръцките въоръжени сили, но и до класифицирани данни, свързани с дейността на Алианса.

Арестът е извършен във военната база Кавури край Атина, където полковникът е служил, след продължително наблюдение от Отдела за борба с киберпрестъпленията и военния отдел за сигурност. Разследването е разкрило канал за предаване на чувствителна информация, като службите са установили и предполагаемия получател – китайски разузнавателни структури. По данни на следствието е изяснен начинът, по който секретните материали са били изнасяни и предавани.

При разпита задържаният офицер е признал връзките си с китайските служби, описал е как е изпращал информацията и е потвърдил, че е получавал значителни финансови средства в замяна на шпионажа. Това признание допълнително засилва опасенията за пробив в сигурността и за уязвимост на военните структури в региона.

Скандалът предизвика незабавна реакция на най-високо ниво и днес е свикано извънредно заседание на Генералния щаб на гръцките въоръжени сили. Случаят поставя под въпрос ефективността на системите за сигурност и хвърля сянка върху защитата на чувствителната информация в рамките на НАТО, като разследването тепърва ще показва колко дълбок е бил пробивът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com