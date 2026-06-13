Шпионски взрив в НАТО! Гръцки полковник работил за Китай
Офицерът от ВВС признал, че е продавал секрети срещу пари
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Офицерът от ВВС признал, че е продавал секрети срещу пари
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