Отиде си легенда в турското кино. Игра във „Великолепния век“

Турция остана без един от най-уважаваните актьори, изиграли десетки роли в киното и театъра - Джан Колукъса.
Той е починал на 92-годишна възраст, пише Хюриет.
Завършил престижния театрален институт в Сорбоната, Франция, той беше една от иконите на т.нар. Златен век на турското кино.
По време на дългата си кариера Джан Колукъса участва в много популярни филми и телевизионни сериали.
Направи незабравими роли във филми като „Кралят на портиерите“, „Господарят Зугюрт“ и „Оркестър Селамсъз“, "Великолепният век" и "Перлени зърна".
Остави следа в обичани от българската и международната публика заглавия като „Имението с лозите“ и „Господарката на чифлика“.
Въпреки преклонната си възраст, той остана активен на екран, като последното му участие бе в историческия сериал от 2025 г. „Мехмед: Султанът на завоеванията“.