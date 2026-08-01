Свят

Отиде си легенда в турското кино. Игра във „Великолепния век“

Беше икона в Златния век на турското кино

Отиде си легенда в турското кино. Игра във „Великолепния век“
01 авг 26 | 20:32
4178
Александра Василева

Турция остана без един от най-уважаваните актьори, изиграли десетки роли в киното и театъра - Джан Колукъса.

Той е починал на 92-годишна възраст, пише Хюриет.

Завършил престижния театрален институт в Сорбоната, Франция, той беше една от иконите на т.нар. Златен век на турското кино.

По време на дългата си кариера Джан Колукъса участва в много популярни филми и телевизионни сериали.

джан килукъса

Направи незабравими роли във филми като „Кралят на портиерите“, „Господарят Зугюрт“ и „Оркестър Селамсъз“, "Великолепният век" и "Перлени зърна".

Остави следа в обичани от българската и международната публика заглавия като „Имението с лозите“ и „Господарката на чифлика“.

Въпреки преклонната си възраст, той остана активен на екран, като последното му участие бе в историческия сериал от 2025 г. „Мехмед: Султанът на завоеванията“.

Тагове:
Автор Александра Василева

Още по тема Турция
Още от Свят
Коментирай