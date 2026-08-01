Краят на една легенда. Свръхчовекът, който промени алпинизма

Гурката, наричан още Свръхчовекът, промени алпинизма завинаги - той изкачи всички 14 осемхилядника за рекордните 6 месеца и 6 дни през 2019 г., а през 2021 г. написа името си с първото зимно изкачване на К2

Легендарният непалски алпинист Нирмал Пурджа, известен в целия свят като Нимсдай, загина при опустошителната лавина на осемхилядника Броуд Пик в Пакистан.

Трагичната новина беше потвърдена официално от екипа на Elite Exped на 1 август, след продължилата няколко дни операция по издирване на международната експедиция.

В съобщението се посочва, че Пурджа е загубил живота си заедно със свои близки партньори и височинни водачи. От организацията потвърдиха смъртта и на Пур Бахадур Гурунг, известен като Юкта, както и на Нима Шерпа.

Екипът на Нимсдай определя случилото се като огромна загуба за семействата на алпинистите и за световната планинарска общност. Пурджа е описан като човек, променил представите за границите на човешките възможности и вдъхновил милиони хора да преследват целите си.

От уважение към близките организацията няма да разкрива допълнителни подробности извън информацията, потвърдена от компетентните власти. Не се уточнява по какъв начин е извършено окончателното установяване на смъртта на Нимсдай.

Лавината удари международната група на 30 юли между втория и третия височинен лагер на Броуд Пик. Алпинистите са се намирали на около 6600 метра, когато огромната снежна маса ги е повлякла надолу по склона.

Данните от сателитните устройства показаха внезапно прекъсване на изкачването и рязко преместване на тракерите със стотици метри. Част от сигналите достигнаха до района в близост до ледника и базовия лагер.

След инцидента пакистанските власти изпратиха военни хеликоптери, височинни алпинисти и наземни екипи. Работата им беше затруднена от снеговалежа, нестабилната снежна покривка, ниската видимост и постоянната опасност от нови лавини.

От Elite Exped благодариха на всички пакистански и непалски спасители, които са участвали в операцията при изключително тежки условия. Част от експедициите в района на съседния К2 прекратиха собствените си изкачвания, за да предоставят хора и оборудване за издирването.

Преди потвърждението за смъртта на Пурджа пакистанските власти съобщиха, че са открити телата на няколко участници в експедицията. Сред първите официално установени жертви бяха оманската алпинистка Надира Ал Харти, американката Малъри Гейс и непалецът Пур Бахадур Гурунг.

Заради трудния достъп до мястото и противоречивите първоначални данни броят на откритите и транспортираните тела се променяше в отделните съобщения. Продължава работата по установяването на съдбата на останалите участници в групата.

Броуд Пик се издига на 8047 метра в планинската верига Каракорум и е дванадесетият по височина връх на планетата. Планината се намира близо до К2 и е известна с дългото си било, стръмните снежни участъци и внезапните промени на времето.

Нирмал Пурджа се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в съвременния алпинизъм през 2019 г. Тогава той изкачи всичките 14 върха с височина над 8000 метра за 189 дни. Предишният рекорд за подобно постижение се измерваше в години.

Историята на неговия проект беше разказана в документалния филм „14 върха: Нищо не е невъзможно“. Заглавието превърна непалския алпинист в световна звезда и привлече нова публика към височинния алпинизъм.

През януари 2021 г. Нимсдай беше част от непалския екип, осъществил първото зимно изкачване на К2. Десетимата алпинисти изчакаха под върха и стъпиха на него заедно, носейки непалското знаме.

Преди да се отдаде изцяло на планините, Пурджа служи в британската армия. Той преминава през корпуса на гурките и британските специални сили, а опитът му от военната служба се превръща в основа на неговия подход към подготовката, риска и работата в екип.

Нимсдай посети България през 2023 г., когато представи своята история и философия пред българската публика. Неговото послание беше свързано с постоянството, подготовката и убеждението, че на пръв поглед невъзможните цели могат да бъдат постигнати.

Последната му експедиция първоначално е била насочена към Гашербрум II. Пурджа добавя Броуд Пик към програмата си с намерението да продължи своята серия от изкачвания на всички осемхилядници без допълнителен кислород.

Фаталната лавина прекъсна един от най-амбициозните проекти в историята на височинния алпинизъм. Нирмал Пурджа оставя след себе си десетки изкачвания над 8000 метра, световни рекорди и поколение алпинисти, които приеха неговото убеждение, че човешките граници са по-далеч, отколкото изглеждат.

Източник: Флагман



