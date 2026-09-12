Краят на една легенда. Свръхчовекът, който промени алпинизма
Той изкачи всички 14 осемхилядника за рекордните 6 месеца и 6 дни през 2019 г
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Той изкачи всички 14 осемхилядника за рекордните 6 месеца и 6 дни през 2019 г
Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Събитието се организира от Българска федерация по катерене и алпинизъм
Бойко Кръстанов стана алпинист
БТС и Българска федерация по катерене и алпинизъм с домакинството на Туристическо дружество Мальовица събраха легендите на българския алпинизъм
На 70 км. от София
Володя Лободин остави ярка следа
Това ще стане на тържествена церемония представители на Български туристически съюз и на наемателя на съоръженията
Херцогинята на Кеймбридж никога не е говорила за това
Прочутият актьор и певец увиснал върху скъсано въже на 180 метра височина
Остава му само Шиша Пангма за рекорд
Иван Томов атакува Лхотце
Осемхилядникът е под №7 за българският алпинист
Корейският лекар Вуи Кин Чин не оцеля въпреки грижите в Сингапур
Британец иска да направи световен рекорд за изкачване на осемхилядници
Уникален успех за българският алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртият по височина осемхилядник Лхотце (8516 м). Заедно с...
Българският алпинист д-р Атанас Скатов e достигнал вчера до височина 8000 м. при атаката си на седмия по височина връх в света Дхаулагири (8167 м). Гр...
Боян Петров заби родното знаме на Манаслу Точно 34 години и 5 месеца, след като Христо Проданов стъпи на Лхотце (8516 м), Боян Петров покори Манаслу...
Само 5 месеца, след като се върна от Еверест, сливенският алпинист Атанас Скатов тръгва на нова експедиция. Днес той потегля от България. Ще измине...