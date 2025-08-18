Два града у нас скачат на безумника с АТВ-то

Ще има нов протест пред Съдебната палата в София и пред тази в Бургас.

Този път той е организиран от сдружение „Ангели на пътя“ и е срещу решението на съда Никола Бургазлиев, който помете с АТВ цяло семейство, да бъде пуснат под домашен арест.

Протестът ще се състои този петък от 12:00 ч.

"Такова престъпление не може да се посреща с меко наказание!

Ние от Сдружение „Ангели на пътя“ настояваме за незабавна среща с главния прокурор и министър Митов, за да гарантираме, че няма да бъдат укрити доказателства и този случай няма да остане без справедливост. Елате и подкрепете борбата за живот, справедливост и сигурност на пътя!",

призовават от сдружението. Междувременно в социалните мрежи беше публикувана снимка на майката и сина й, които са в тежко състояние след трагичния инцидент.

"С болка в гърдите споделям снимка на Христина и Марти, които сега се борят за живота си. Болката и мъката, която изживяват семейство ни и приятелите, е неизмерима с това, което преживяват те. Моите племенички също бяха там и пострадаха много тежко! Неописуемо е огорчението ми от безнаказаността и корупцията в държавата ни! Убиец на пътя си спи в леглото, докато нашите семейства страдат. Искаме адекватна присъда за малкия престъпник. Тинче, Марти с вас сме, обичаме ви и дано се оправите по-бързо!",

написа във фейсбук Георги Симеонов.

