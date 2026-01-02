Земетресение разлюля България! Голям град на нокти

Трус от 3,7 степен разлюля Благоевгад малко след обяд. Това става ясно от справка в сайта на Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

Трусът е близо до границата със Северна Македония на дълбочина 15 км.

"02 януари 2026 г., в 16:10 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 3.7 в района на град Симитли, област Благоевград!

Епицентърът е на 15 км от град Благоевград, на 40 км от град Сандански и на 80 км от град София.

До момента има данни земетресението да е усетено в района на Благоевград и Разлог", уточняват от Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

