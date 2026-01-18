Земята се разлюля край важен наш град

Земетресение с магнитуд М=2.7 е било регистрирано в района на град Гълъбово. Това сочи справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център към института, трусът е отчетен на 18 януари 2026 г. в 11:02 ч. и е с епицентър в района на Гълъбово, област Стара Загора. Земетресението е с магнитуд 2.7 по Рихтер и е на малка дълбочина.

Епицентърът се намира на около 10 км от Димитровград, на 30 км от Стара Загора и на 210 км от София. По първоначална информация трусът е бил усетен слабо в близките населени места, няма данни за пострадали хора или материални щети. Районът е известен със своята повишена сеизмична активност, като подобни слаби земетресения се регистрират периодично.

