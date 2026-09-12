Земетресение разлюля района на Карнобат рано сутринта
Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
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Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
Серия трусове край Стралджа, сеизмолози следят активността в района
Трус с магнитуд 2,7 беше регистриран в Старозагорско
Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география
епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар
Земетресението е станало тази сутрин в 7,15 часа българско време
Епицентърът на труса е бил на 1601 км североизточно от Асахикава
Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя
Трусът е бил в 02:21 ч. през нощта
Епицентърът е отчетен на около 16 км от Петрич и на 137 км от столицата София
Земетресението се е случило в 3:22 часа на близо 9 км от Елин Пелин и на 29 км от София
Трусът „се дължи на неизвестен досега подводен разлом“
Трусът е бил в района на Халкидическия полуостров
Властите продължават да наблюдават района
Миналия месец в окръг Бузъу бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,4
Трусът е регистриран в 5:21 часа българско време. Дълбочината му е 7 км
Уплашени граждани в социалните мрежи споделят, че първо са чули силен звук, а след това е започнало да се тресе
Засега няма данни за причинени щети
Не се съобщава за наранявания или щети
Трусът е бил в 07:42 българско време, на дълбочина 17 километра