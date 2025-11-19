Две земетресения раздрусаха България в рамките на часове

Две земетресения е имало у нас в рамките на часове, между вчера и днес. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география.

Първият трус е бил снощи в 23:46 часа с епицентър между Стралджа и Карнобат. Той е бил с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер, а дълбочината му е била 18 км. На 14,5 км югоизточно от Стралджа и на 289 км от София.

Вторият е от тази сутрин от 9:09 часа с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер с дълбочина 15 км. Епицентърът му е близо до село Малко Асеново. Земетресението е било на 12,4 км североизточно от Димитровград и на 206 км от София.

В понеделник имаше трус в Югозападна България с магнитуд от 3,8 по скалата на Рихтер в 16:48 часа. Той беше с епицентър на 92 км южно от София и на 16 км югозападно от Благоевград, в района на Симитли. Беше усетен и в столицата.

