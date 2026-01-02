Адски трус в Мексико. Прекъсна брифинг на президента

Силно земетресение разтърси Мексико, предадоха световните агенции. Според Мексиканския сеизмологичен институт магнитудът на труса е бил 6,5.

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне за кратко пресконференция, която е давала в този момент.

По данни на сеизмолозите от Евро-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 42 километра югоизточно от Чилпансинго, главен град на южния щат Гереро. В града живеят 187 000 души. Трусът е станал на 42 километра дълбочина.

Според Мексиканския сеизмологичен институт трусът е бил близо до град Сан Маркос в Гереро. Според американския Геоложки институт трусът е бил на дълбочина от 35 километра северозападно от град Ранчо Виехо в Гереро. Районът е североизточно от курорта Акапулко и трусът е бил усетен силно и там.

Шейнбаум съобщи, че засега няма щети в столицата Мексико и няма сериозни щети в Гереро. Тя е разговаряла с губернаторката на Гереро Евлин Салгадо. Правителствени хеликоптери са потеглили към този щат, за да проверят каква е ситуацията.

Трусът обаче вече предизвика паника в столицата на Мексико и в Акапулко, където хората избягаха на улиците, отбелязва БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com