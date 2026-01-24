Домино от трусове на крачка от България! Съседите на нокти

Свят

5,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция

24 яну 26 | 8:25
Мира Иванова

Силно земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция около полунощ.

Трусът е регистриран в 00:24 часа турско време (23:24 часа българско време), с епицентър в района на Съндъргъ, окръг Балъкесир.

По данни на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия към президентството в Анкара (АФАД) огнището на земетресението се е намирало на дълбочина 11,04 километра.

Трусът е бил осезаем не само в Балъкесир, но и в големите градове Истанбул и Измир, което предизвика тревога сред населението.

Веднага след това, в рамките на половин час, бяха регистрирани още три земетресения - 3,6, 3,3, 3,5 по Рихтер в същия район.

Областният управител на Балъкесир Исмаил Устаоглу съобщи, че към момента няма данни за жертви или материални щети.

„На този етап няма неблагоприятна обстановка. Екипите на АФАД и всички компетентни институции извършват огледи на място“, заяви той и изрази съпричастност към засегнатите жители.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая потвърди, че веднага след труса са задействани всички аварийни екипи.

Земетресението беше усетено и в съседни области. Всички наши служби започнаха незабавни проверки на терен“, подчерта министърът.

Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да следят официалната информация.

Сеизмолозите напомнят, че районът на Западна Турция е сеизмично активен и подобни трусове не са изключение, но внимателното наблюдение остава от ключово значение.


