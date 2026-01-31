Земята се разтресе! Голям наш град на нокти

Земетресение с магнитуд 3.0 по Рихтер е регистрирано в района на град Бургас. По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е станал на 31 януари 2026 г. в 18:17 часа.

Епицентърът на земетресението се намира на около 10 километра от град Айтос, на 50 километра от Ямбол и на приблизително 330 километра от София.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора. От сеизмологичния център уточняват, че подобни земетресения са слаби и обикновено не представляват опасност за населението.

