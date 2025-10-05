Силен трус разлюля няколко български града
Къде е епицентърът
Няма данни за пострадали или нанесени щети
Болниците пълни, не смогват да помогнат
Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу
Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП Кулата
Земетресението е било на дълбочина 9 километра
Няма данни за жертви в нито една от двете страни
4,8 по скалата на Рихтер е трусът, регистриран сутринта
5 по Рихтер удари Халкидики
7,4 по Рихтер разтърси полуострова
Трусът е потвърден и от Европейския сеизмологичен център
Трусът е бил на дълбочина от 10 км
Стана масове след труса в Турция
Трусът е с магнитуд 4,5 по рихтер
Земетресението е в района на Синдирги в Балъкесир
епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар
Силно земетресение удари страната
6 по Рихтер разтърси полуострова
Адският трус удари Афганистан, разтърси още 4 държави
Трусът е с магнитуд 3.2 по Рихтер