Двоен трус до разкошен наш град. Хората на нокти

Двоен трус разтърси района на Сандански и сериозно притесни хората. Само три дни, след като две последователни земетресения изправиха на нокти Благоевград и Симитли, земята се разлюля и край Сандански.

Трусът е от 19:23 в понеделник и е на около 7 км от град Сандански. Магнитудът е бил 2,1 по Скалата на Рихтер, а дълбочината му е 10 км. Данните са на НИГГГ към БАН.

Точно час по-късно - в 20:22 е регистриран още един трус в региона, но на територията на Република Северна Македония, на около 20 км от границата с България, в близост до Струмица. Неговата сила е 2,5 по скалата на Рихтер.

Припомняме, че две земетресения разлюляха страната ни на 2 януари, и двете в близост до Благоевград. Тогава силата им беше доста по-висока - 3,7 и 3,3.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com