Земен трус предизвика страх в тежък сеизмичен район

Земетресение с магнитуд 3,9 беше регистрирано тази нощ в 03:54 ч. в румънския сеизмичен район Вранча, съобщи Националният институт по геофизика.

Трусът е локализиран на дълбочина 87,7 км, а най-близките населени места са Фокшани на 47 км западно, Сфънту Георге на 64 км източно, Бузъу на 64 км северно, Брашов на 76 км източно и Плоещ на 94 км североизточно.

По данни на института това не е единствената активност в района – още едно земетресение с магнитуд 2 е било отчетено във Вранча в четвъртък.

Само през декември в Румъния са регистрирани осем труса с магнитуд между 2 и 3,5, а местните медии припомнят, че най-силните земетресения за годината бяха с магнитуд 4,4 – на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май във Вранча. За сравнение, през изминалата година най-мощният трус в страната беше с магнитуд 5,4 и бе регистриран на 16 септември в Бузъу.

