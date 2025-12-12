Масирана руска атака по Одеса! Щетите са големи

Масирана нощна атака с руски дронове удари Одеса и района и остави десетки хиляди хора без ток, след като енергийната инфраструктура около града понесе сериозни щети. Ударите предизвикаха пожари, разрушиха складове и административни сгради, а подстанциите в региона са подложени на безпрецедентен натиск - това е вече 20-ият инфраструктурен обект, поразен от началото на 2025 г.

Щети, пожари и прекъснато електроснабдяване

Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, че ударите са засегнали енергийната мрежа край града, както и складове, административна сграда и гараж. Възникналите пожари са били овладени, а по първоначална информация няма загинали или ранени.

Множество населени места около Одеса останаха без електричество. Критичната инфраструктура е прехвърлена на генератори, докато аварийните екипи работят по възстановяване на електроснабдяването. В 08:43 ч. тази сутрин в Одеса и областта беше обявена въздушна тревога, след като дронове са били засечени да навлизат от акваторията на Черно море към Одеса, Южни и Черноморск. Местните власти призоваха жителите да се укриват в бомбоубежища.

Енергийна инфраструктура под постоянен обстрел

Компанията „ДТЕК Одески електромрежи“ съобщи, че тази нощ е ударен ключов енергиен обект, а още един е бил поразен при паралелна атака. Това е 20-ата подстанция, която претърпява значителни щети от началото на годината. От дружеството предупредиха, че възстановяването на оборудването и електропроводите ще отнеме време.

Към сутринта е възстановено електрозахранването на близо 40 000 абонати, но 91 900 остават без ток. След като военните и спасителните екипи са дали разрешение, е започнало аварийно-възстановяване – демонтиране на повредено оборудване, оценка на щетите и изграждане на временни ремонтни схеми. Основната задача е осигуряване на ток за критични инфраструктурни обекти.

Енергетиците в цяла Одеска област работят в ускорен режим, за да върнат електричеството във всички домове възможно най-бързо.

Българската общност в Одеска област

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост общност в региона според последното преброяване в Украйна. В град Одеса се намират около 50–60 хиляди от тях, а най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com