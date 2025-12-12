Ердоган: Турция поема дипломатическия център на света

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви на Международния форум за мир и сигурност в Туркменистан, че Турция е сред държавите, които излизат на преден план като посредници при войни и конфликти. Според него Анкара се отличава със справедливост, безпристрастност и доверие, което я превръща във водещ играч в световната дипломация.

Примери за турската активност

Ердоган посочи като доказателства ролята на Турция в преговорите между Русия и Украйна, в гарантирането на прекратяването на огъня в Газа, в търсенето на решение на палестинския въпрос, както и Анкарския процес за намаляване на напрежението между Етиопия и Сомалия. Той припомни и активността на Турция в рамките на Организацията за ислямско сътрудничество и ОССЕ.

Зона на мир и ангажимент към съседите

Турският президент подчерта, че диалогът става още по-необходим на фона на зачестилите конфликти. По думите му Турция носи историческа и географска отговорност да работи за мир и се стреми да изгражда зона на сигурност чрез добри отношения със своите съседи. Той заяви готовност страната му да продължи дипломатическите усилия за Русия и Украйна и да подпомага възстановяването на Газа.

Апел към света и послание към Туркменистан

Ердоган настоя, че е време международната общност да изплати своя дълг към палестинския народ. Той посочи, че днес светът е свидетел на най-много въоръжени конфликти след Втората световна война, което прави усилията на Туркменистан за мир и неутралитет още по-значими. В края на речта си поздрави страната за 30 години от приемането на резолюцията на ООН за нейния постоянен неутралитет.

