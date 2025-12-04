Любопитно

Известен турски певец отложи развода си! Намеси се  Ердоган

Женен е за нашумяла актриса

04 дек 25 | 0:11
Известният турски певец Синан Акчал направи любопитно изказване относно развода си с нашумялата актриса Бурджу Къратлъ.

Според вестник Türkiye, изпълнителят разказал, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган лично е препоръчал съпрузите да се опитат да спасят семейството.

"По време на един от приемите, когато се срещнахме с Ердоган, той ни посъветва да не се развеждаме. Всъщност президентът отложи развода ни с една година. Решихме да дадем на връзката още един шанс! За съжаление обаче резултатът не се промени", каза Акчал.

