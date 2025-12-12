Финансов фронт в новата война! Русия завежда иск за активите си

Руската централна банка откри нов фронт в битката за замразените руски активи, като заведе иск срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ в Арбитражния съд в Москва. Регулаторът твърди, че незаконни действия на компанията са довели до невъзможност Банката на Русия да разполага със свои парични средства и ценни книжа, причинявайки значителни загуби. Сблъсъкът идва в момент, когато ЕС търси начин да използва средствата за финансиране на Украйна.

Делото срещу „Юроклиър“ и обвиненията на Москва

В съобщение на сайта си централната банка заявява, че действията на „Юроклиър“ са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно тя определя като незаконни и предложенията на Европейската комисия за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна, позовавайки се на международното право.

Главният изпълнителен директор на „Юроклиър“ Валери Юрбен коментира в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, цитирано от Ройтерс, че институцията не може просто да прехвърли средствата на ЕС, тъй като активите са обвързани с множество правни искове.

Според БТА това е и причината пазарът да очаква нови правни конфликти в следващите седмици.

Какво предлага ЕС и защо рискът за Белгия расте

По-рано този месец Европейската комисия предложи финансирането за Украйна през следващите две години да бъде осигурено чрез два механизма:

със средствата, държани от „Юроклиър“, които по-късно Украйна би върнала, след като Русия изплати репарации или чрез общ заем от международните пазари, гарантиран от държавите от ЕС.

Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която темата ще бъде обсъдена.

В същото време Юрбен предупреди, че „Юроклиър“ се опасява от фалит, както и от ответни действия на Русия, ако запорираните активи бъдат прехвърлени за Украйна.

„Незаконни механизми“ и заплаха за ответни мерки

Банката на Русия публикува второ становище, в което определи предложенията на Европейския съюз като незаконни и напомни за принципите на суверенния имунитет.

„Механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване на активите ѝ, са незаконни и противоречат на международното право, включително нарушават принципите на суверенния имунитет“, заявява регулаторът.

Той се позовава на прессъобщение на ЕК от 3 декември, според което Комисията ще може да заема средства от институции в ЕС, държащи замразени руски активи, за да отпуска репарационен заем на Украйна.

Централната банка предупреждава, че при по-нататъшно придвижване на тези инициативи си запазва правото „без допълнително уведомление да пристъпи към използване на всички налични правни и други механизми“ за защита на своите интереси.

Дългосрочно замразяване и подготовка за използване на средствата

Датското председателство съобщи, че Европейският съюз започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка в Европа. Целта е да се избегне необходимостта решението да се подновява на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуално предоставяне на средствата на Украйна.

Белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем също заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем в полза на Киев.

