Тръмп разклати европейските съюзници със силни думи за Украйна

Разговорът между Доналд Тръмп и лидерите на Великобритания, Франция и Германия постави нов акцент върху разминаванията между съюзниците по темата за Украйна. Американският президент разкри, че е използвал „доста силни думи“, което допълнително повиши дипломатическото напрежение в един от най-важните моменти на мирните усилия. Ситуацията се усложнява още повече от споровете за изборите в Украйна и от факта, че Киев представи собствена версия на мирен план.

Силни думи в разговор с европейските лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изразил твърдата си позиция пред лидерите на трите европейски сили по време на телефонния разговор за Украйна, предаде Франс прес. Канцеларията на Киър Стармър съобщи, цитирана от ДПА, че британският премиер е обсъдил темата с Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в момент, когато „интензивната работа“ по мирния план продължава. В комюникето се подчертава, че това е „критичен момент“ за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност.

Вашингтон поставя условия за участие в срещата за Украйна

Тръмп заяви, цитиран от АФП, че европейските лидери искат да организират среща за Украйна в края на тази седмица, но предупреди, че участието на САЩ не е сигурно. „Преди да отидем на среща, има неща, които искаме да знаем... Не искаме да си губим времето“, каза той в Белия дом. Президентът добави още една многозначителна реплика: „Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога - не.“

ДПА отбелязва, че думите му идват в период на сериозно напрежение между Вашингтон и европейските партньори.

Критики към Зеленски и спорът за изборите

Франс прес припомня, че Тръмп в последно време неведнъж е изразявал недоволство от украинския президент Володимир Зеленски, включително за това, че не е прочел предложен от САЩ мирен план. Вчера американският президент постави акцент върху факта, че в Украйна „отдавна не са били произвеждани избори“, отбелязва Ройтерс.

Ден по-рано Зеленски заяви, че е готов да свика избори, ако бъде осигурена безопасна среда за провеждането им. Русия твърди, че мандатът му е изтекъл и го смята за нелегитимен, но украинските власти подчертават, че при военно положение избори не могат да бъдат организирани.

Украйна представя своя версия на мирния план

Киев съобщи, че е представил вчера на САЩ собствена версия на план за прекратяване на войната с Русия. Украинската страна не разкри подробности, но според АФП документът е част от активен дипломатически процес, който продължава паралелно с международните преговори.

