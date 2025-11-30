Руски дронове удариха Киевска област. 1 убит и 11 ранени, сред тях дете

Най-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове, извършено тази нощ близо до Киев, съобщиха властите.

Ръководителят на военната администрация в Киевска област, Микола Калашник, съобщи в Телеграм, че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница".

Калашник предупреди, че това е нова офанзива на руски дронове, след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица.

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар, като гасенето на възникналия пожар продължава. "Броят на жертвите може да се увеличи", предупреди Калашник, цитиран от "Укринформ".

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.

