Експерти: Америка води, Тръмп действа! Мирният план за Украйна е на масата

Новият вариант на американския мирен план, подготвен с активното участие на президента Доналд Тръмп и дипломатическия екип на САЩ, отново поставя акцент върху възможността за политическо решение на войната в Украйна. Международната общност следи внимателно предложението, което цели прекратяване на бойните действия и стабилизация на региона чрез последователни компромиси и натиск върху агресора.

Москва остава най-голямото препятствие пред мирното уреждане

Според Иван Анчев от Атлантическия съвет в България най-силната съпротива срещу американския план идва именно от Кремъл. Той коментира пред Нова телевизия, че евентуално прекратяване на войната би отвлякло вниманието от вътрешните проблеми на Руската федерация и би поставило властта в сложна социална и икономическа ситуация.

Анчев припомня и съдбата на първоначалната версия от 28 точки, която според него е била неприемлива за украинското общество, но вижда напредък в новия документ от 19 точки, разработен в Женева. Той допуска, че зад модифицираната рамка стои опитът на Вашингтон да внесе повече реализъм и да свали част от най-конфликтните теми от масата.

Преработеният план поставя дипломатически натиск върху Русия

Журналистът Валери Тодоров подчерта, че новият план премахва част от най-сложните искания и отваря вратата за продължителни и по-конструктивни преговори.

Той посочи още, че в предложението се допуска присъствие на съюзнически сили на НАТО в Украйна, докато въпросът за членството в Алианса остава предмет на бъдещ диалог.

Тодоров сравни първата версия с дипломатически натиск върху Киев, а актуалната определи като „натиск, насочен към Москва“.

В анализа присъства и ролята на Турция, която според Анчев може да бъде важен посредник, въпреки че Анкара защитава свои собствени интереси, включително в Крим. Това се оценява като възможност за балансиране в сложната международна конфигурация.

Тръмп между украинската воля и нуждата от глобална сигурност

Анчев предупреди, че от Украйна не може да се очакват териториални отстъпки, тъй като подобен прецедент би имал разрушителни последици за световния ред и международното право.

Същевременно той очерта трудната позиция на украинския президент Володимир Зеленски, който трябва да отчита позицията на американския лидер Доналд Тръмп, както и волята на украинския народ за пълно възстановяване на териториалната цялост.

Тодоров добави, че икономическият натиск върху Русия вече дава отражение върху действията й на фронта, но подчерта, че процесът по постигане на примирие ще бъде продължителен и сложен.

САЩ, чрез Тръмп и дипломатическия му екип, продължават да търсят формула, която да спре войната, без да подкопава правото на Украйна на независимост и сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com