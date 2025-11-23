Мощен удар на Украйна! ТЕЦ край Москва гори, хиляди на студено

Украйна удари с дронове топлоелектрическа централа в Московска област, предизвиквайки голям пожар и прекъсвайки отоплението за хиляди хора, съобщава "Ройтерс".

Това е една от най-големите атаки на Киев досега срещу електроцентрала, намираща се дълбоко в Русия.

Досега Русия унищожаваше електрическата и топлопреносна инфраструктура на Украйна, а Киев се фокусираше предимно върху опитите си да унищожи руските петролни рафинерии, терминали за суров петрол и тръбопроводи.

Рано тази сутрин обаче украински дронове поразиха електроцентралата "Шатура", на около 120 км източно от Кремъл, заяви губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

"Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на станцията. В съоръжението избухна пожар", докладва той.

Воробьов посочи, че е включено резервно захранване и мобилни отоплителни системи са разположени в района, където температурата е около точката на замръзване.

"Полагат се всички усилия за бързо възстановяване на топлоподаването", увери той. Град Шатура има население от около 33 000 души.

Местен жител обясни, че няма отопление. Три трансформатора в електроцентралата са се запалили.

Украйна не е коментирала атаката.

Електроцентралата "Шатура" - една от най-старите в Русия, е основана по времето на Владимир Ленин след болшевишката революция и е работила с торф. Сега използва предимно природен газ.

