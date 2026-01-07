Невиждана безработица в Германия. Какво ще се случи

Невиждана безработица в Германия.

Броят на безработните достигна най-високото си ниво от 12 години насам през 2025 г. и се очаква тази година да бъде трудна за най-голямата икономика в Европа, съобщава Reuters .

Бюрото по труда съобщи в сряда, че средният брой на хората, търсещи работа, се е увеличил със 161 000 миналата година до 2,984 милиона, което е най-високото ниво от 2013 г. насам. Въпреки че пикът вероятно е достигнат, леко облекчаване не се очаква най-рано до средата на тази година, заяви ръководителят на Бюрото по труда в Германия Андреа Налес.

Броят на търсещите работа се е увеличил с 3000 миналия месец до 2,9 милиона, докато анализатори, анкетирани от Reuters, очакваха цифра от 5000. Нивото на безработица остана на 6,3% през декември, в съответствие с прогнозите. "Пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономически трудности. Следователно, анемичната тенденция в края на годината продължава. Ситуацията на пазара на труда е по-слаба от преди година", посочи Налес.

Германия завърши 2025 г. с 2,9 милиона безработни, близо до прага от три милиона, който беше превишен през август за първи път през последното десетилетие.

"През последните четири години броят на безработните в Германия се е увеличил с около 500 000", заяви Карстен Бжески, анализатор в ING. "Това постепенно влошаване отразява еволюцията на икономиката, която на практика е в застой повече от пет години, а индустрията е изправена пред сериозни структурни трудности, така че влошаването на пазара на труда беше неизбежно", добави Бжески.

Броят на свободните работни места е намалял през декември, въпреки че има признаци на стабилизиране, казват анализатори. Миналият месец е имало 619 000 свободни работни места, с 35 000 по-малко, отколкото през същия период на 2024 г.

Нивото на безработица през 2025 г. е 6,3%, в сравнение с 6% през 2024 г.

"Постепенното влошаване на германския пазар на труда вероятно ще продължи, което ще усложни възстановяването на частното потребление през 2026 г.", каза Бжески.

Недостигът на квалифицирани работници остава проблем, въпреки безработицата. Броят на наличните работници ще намалее с 40 000 през 2026 г. поради демографски фактори, според прогнозите на Бюрото по труда. "Нарастващата безработица не означава, че не се нуждаем от квалифицирани работници. Нищо, подчертавам - нищо - не ни предпазва по-добре от безработица от повишената квалификация", каза Налес.

Длъжностното лице похвали интеграцията на сирийските бежанци на пазара на труда, въпреки че предупреди, че все още има дефицит в интеграцията на жените от Сирия. Сред бежанците от Украйна ситуацията се е подобрила: 370 000 украинци са работили в Германия миналата година, със 79 000 повече, отколкото през 2024 г., съобщава Reuters, цитирана от Pro Tv.

