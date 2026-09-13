Огнен ад! Неожъната нива изгоря заради огромен магазин
Три противопожарни екипа локализират огъня
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Три противопожарни екипа локализират огъня
Броят на свободните работни места е намалял през декември
Случаите са далеч под нивата от миналата година
Разпространени са кадри от мястото
Семейството я откри, докато копаеше за водоем
Възстановяването на икономиката на еврозоната трябва да е устойчиво преди да се мисли за оттегляне на подкрепата, каза шефът на ЕЦБ
Няма опасност и от маловодие, заради изпускани язовири
Глоба от 6000 лева и условна присъда от 2 години и 3 месеца постанови Окръжен съд- Кюстендил за мъж, грижовно отглеждал нива с марихуана в бобовдол...
Катастрофа между ТИР и микробус е възникнала край Сапарева баня в петък. Пътният инцидентът е станал в района на пожар в житна нива, близо до разклон...
За първи път от седем години броят на регистрираните безработни в бюрата по труда пада под 300 000 души, отчете Агенцията по заетостта за месец май....
Автобус, пътуващ по линията София-Силистра, е катастрофирал. Инцидентът е станал рано тази сутрин близо до разклона за село Ситово. Десет души са отк...
Автомобилният производителят „Мицубиши Моторс" призна, че в продължение на 25 години от 1991 г. фалшифицира тестовете за разход на гориво при произвед...
Жълт код за обилни валежи в цялата страна Опасно високо е нивото на река Дунав и заради нестихващите дъждове скоро може да прелее. Освен това времето...
Поради повишаване на нивото на река Дунав, в МОСВ е активирано оперативното звено, което следи обстановката денонощно. Според последните прогнози в бл...
Потоп не се очаква, нивата на реките се понижават. Не се очаква интензивно снеготопене. Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и вод...
Повишават се речните нива заради обилните дъждове днес, съобщават от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. Националният институт по...
Ожънаха нива с канабис и край курорта Банско. Полицейската акция е проведена във вторник през деня в местността Горен Седрул" над село Гостун. Селищет...
Богат урожай от канабис при поредната полицейска акция в Петричко. Униформени са открили в местността Кръсто край петричкото село Клйч в планина Белас...
Голямо количество канабис спипаха полицаи високо в Огражден планина. Акцията е проведена в края на миналата седмица. В гората, в обезлесен участък на...
Огромен пожар изпепели житните посеви на благоевградските бизнесмени Мелниклийски. Заради силния вятър огънят се разпространил бързо из нивите и унищо...