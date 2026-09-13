Всичко за Нива

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Мълния причини катастрофа

Мълния причини катастрофа

Катастрофа между ТИР и микробус е възникнала край Сапарева баня в петък. Пътният инцидентът е станал в района на пожар в житна нива, близо до разклон...

02 юли | 14:35
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Дунав прелива (ОБЗОР)

Дунав прелива (ОБЗОР)

Жълт код за обилни валежи в цялата страна Опасно високо е нивото на река Дунав и заради нестихващите дъждове скоро може да прелее. Освен това времето...

13 март | 19:05
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Жънаха канабис и край Банско

Жънаха канабис и край Банско

Ожънаха нива с канабис и край курорта Банско. Полицейската акция е проведена във вторник през деня в местността Горен Седрул" над село Гостун. Селищет...

26 август | 11:30
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