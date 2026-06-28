Огнен ад! Неожъната нива изгоря заради огромен магазин

Сериозен пожар избухна в неожъната нива, намираща се в непосредствена близост зад магазин „Зора“ в Стара Загора. Сигналът за инцидента е подаден в полицията в 18:48 часа в неделната вечер на 28 юни. Огънят бързо е обхванал значителна площ в южната част зад търговския обект, което е наложило незабавната намеса на Спешна помощ и огнеборците.

Бърза реакция на огнеборците

На мястото на произшествието веднага са изпратени три екипа на пожарната, които са започнали тактически действия по ограничаване на разпространението на пламъците. Благодарение на бързата им реакция, пожарът е успешно локализиран в рамките на кратък период от време. В момента пожарникарите продължават работа на терен за окончателното и пълно потушаване на оставащите тлеещи огнища.

Без опасност за гражданите и постройките

За щастие, при инцидента няма пострадали хора. Официалните данни от органите на реда сочат, че към момента няма никаква опасност за околните сгради или други стопански и жилищни постройки в района. Ситуацията е под контрол и се изясняват причините за възникването на огъня, като сред основните версии са високите летни температури или човешка небрежност.

Пореден огнен инцидент в града

Това е поредното сериозно огнено произшествие в района за последния месец. В края на май Стара Загора беше изправена пред друг голям пожар, който избухна в местна база за отпадъци. Тогава се наложи мобилизирането на осем пожарни екипа, тежка верижна техника и общински водоноски, за да бъде овладяно бедствието. Настоящият случай отново напомня за повишения риск от пожари през горещия летен сезон.

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