Избухна пожар до голям столичен квартал

Голям пожар избухна в София днес следобед, показват кадри в социалните мрежи.

Добрата новина е, че няма пострадали хора.

.По предварителна информация на медията ни горят гуми в сервиз в индустриална зона в близост до кв. „Дружба”, като сигналът за огъня е подаден малко след 18:40 ч.

Има изпратени три екипа на пожарната. Два екипа на полицията пък са се отзовали на мястото.

Кадри, споделени от столичани, показват гъст черен дим, който се издига над София.

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