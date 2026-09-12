Първа версия за зверското убийство в София. Жертвата е обезглавена
В квартал "Бъкстон" загина млада жена
Следете всички новини, анализи и коментари за Квартал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В квартал "Бъкстон" загина млада жена
Говори Виктор Чаушев
Жители на столичния кв. „Подуяне“ проплакаха
Причината е промяната в метеорологичната обстановка.
Това показват кадри в мрежата
Как е възможно това?
Какво е предложението за неговото име
Мъж вилнее с чук
Целта е кварталът да придобие красив, европейски вид, заяви кметът на общината
На мястото на знаков бивш завод
Кристиян Христов допълва, че в следващите дни ще оповести план, който да облекчи ситуацията
От Столична община към момента няма официален коментар по случая
Пожарът е погасен
Докога ще са без парно и топла вода
От Инспектората напомнят, че се извършват ежедневни проверки
При строежа готови улици са разкопавани заради проблеми с канализацията, след като е положен асфалт
Те са били намерени около 13 ч. в събота
Прогнозата предизвика фурор в социалните мрежи
Тепърва се изясняват причините за пропадането
Няма информация за пострадали