Среднощен екшън в София! Хората изскочиха уплашени навън

Свиреп екшън се е разиграл тази вечер в блок в столичния квартал „Гоце Делчев“. Подивял мъж вилнее с чук в апартамент и троши всичко пред очите си, съобщава "Блиц".

„На ул."Червена роза" се разрази битова драма. Крайно опасно заваляха стъкла от петия етаж на кооперация. По тротоара и улицата минаваха хора с деца и животни, между летящите стъкла.

Веднага бяха подадени множество сигнали към 112, на които родната полиция не обърна внимание почти час. След петдесет+ минути, лежерно мотаещи се униформени се появиха и се наредиха сред чинно застаналите на безопасно разстояние свидетели на случващото се“, разказа притеснена столичанка пред "Блиц".

„В момента се чака пожарната, защото вилнеещият в апартамента троши с чук всички предмети и не отваря вратата“, добави тя.

Пред блока, в който се развива действието, са се събрали много хора, които с притеснение наблюдават случващото се.

