20 станаха арестуваните за наркотрафик в столичен квартал

20 души за задържани за наркоразпространение в столичния кв. "Христо Ботев" и съседен квартал. Всички са познайници на полицията за подобно деяние. Установени са над 400 дози, пригодени за разпространение и съхранителна база от над 5 кг марихуана. Това стана ясно на брифинг на СДВР и СГП, след като тази сутрин кв. „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада.

Мащабната специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението е продължение на действията по разследване по досъдебно производство, ръководено от СГП. То е за държане с цел разпространение на наркотични вещества и се разследва от миналата година.

Задържаните са около 400 грама т. нар. билка с примес амфетамин е изключително опасен наркотик, тъй като е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие и висока опасност от предозиране. Води до тежки физиологични и психически последици, обясни заместник-градският прокурор в Софийска градска прокуратура Десислава Петрова.

По думите ѝ при друг случай от днес са задържани 5 кг марихуана, разпределена в 53 буркана и множество различни по големина пликчета, намерено е и прахообразно вещество.

Сред задържаните са основно дилъри, разпространяващи дрога.





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