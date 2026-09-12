20 станаха арестуваните за наркотрафик в столичен квартал
Стари познайници на полицията
Следете всички новини, анализи и коментари за Дилъри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стари познайници на полицията
Най-голямо количество наркотици са открити на територията на „Студентски град“
В резултат на полицейските действия е установен и задържан получателят на пратката
68% от младите хора прибягват до наркотиците единствено и само за подражание
Започват съвместни акции на прокуратура и полиция
Провежда се мащабна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространени...
Иван М. с прякор Слънцето и петима негови дилъри са арестувани в мащабна полицейска акция в Слънчев бряг в петък вечерта. Това съобщи днес бургаският...
Арест за дилър в района на хотел „Плиска" при операция на полицията в София. Мъжът е задържан заради съмнения за притежание и разпространение на дрога...
Прокуратурата поиска постоянен арест дилърите на кокаин, заловени в дискотека "Плаза" в Студентски град в столицата. Мярката за неотклонение обаче, ще...
Двамата мъже, които бяха простреляни тази вечер в района на бул. "Черни връх", са крадци или дилъри. Това научи репортер на "Стандарт". Едната версия...
Жалби в ОИК – Гърмен за купуване на гласове на мегдана в село Огняново вдигна на крак полицията. Няколко души са прибрани за разпит в полицейското упр...
Арести на изборни дилъри във Видин. Късно снощи полицията е закопчала двама души, които тъкмо щели да предоставят списък с избиратели на поставено лиц...
Хванаха полицай от отдел "Наркотици" да си сътрудничи с двама наркодилъри в курорта Златни пясъци. Униформеният е бил следен от отдел "Вътрешна сигурн...
Ловът на дилъри на дрога в Пиринския край продължава. Двама мъже са в ареста, след като са спипани с наркотици. Полицейски служители на 02 РУ – Благое...
Полицаи заловиха двама дилъри на наркотици в Сандански. Полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Пежо" на улица „Беласица" към 23:15 час...
Двама дилъри на наркотици са били заловени след спецакция на полицията в столицата, проведена на 3 април. Те разпределяли стоката си за продажба в кв...
София. Над 3 кг марихуана, 30 грама екстази и над 50 грама амфетамини са били задържани след съвместна операция на Софийска градска прокуратура и СДВР...
Показен арест посред бял ден изплаши морски вълци Зрелищен арест на дилъри на дрога и техни клиенти заформи полицията във Варна. Цивилни ченгета нат...
Единият килър е бивш граничар, уволнен за рушвети
Бургас. Трима софийски крадци, които през седмицата отмъкнаха 15 000 лева пред банков клон в столичния квартал "Младост", бяха закопчани при акция на...