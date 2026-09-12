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Дилъри на дрога в ареста

Дилъри на дрога в ареста

Полицаи заловиха двама дилъри на наркотици в Сандански. Полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Пежо" на улица „Беласица" към 23:15 час...

04 юни | 11:35
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