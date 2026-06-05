11 задържани при удар срещу наркоразпространението в София

Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада заради мащабна специализирана акция на СДВР срещу наркоразпространението. Оепрацията е започнала рано сутринта и обхваща различни адреси в района.

До момента са задържани 11 души, посочени от полицията като дилъри, разпространяващи дрога. Иззети са и големи количества наркотични вещества, съобщиха от СДВР.

Операцията продължава и в момента, като на място се извършват арести и процесуално-следствени действия. Полицейските екипи работят по няколко адреса, свързани със съмнения за разпространение на наркотици. От СДВР уточняват, че действията са част от специализирана операция, насочена към ограничаване на наркопазара в квартала.

Очаква се повече информация за хода на акцията и за постигнатите резултати да бъде съобщена в 11:00 часа в квартал „Христо Ботев“. Подробностите ще представи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов. Тогава се очаква да стане ясно какви количества наркотици са иззети, какви обвинения може да бъдат повдигнати и дали броят на задържаните ще нарасне.

Акцията е пореден силов удар на полицията срещу уличното разпространение на наркотици в София. Към момента фокусът остава върху задържаните 11 души и адресите, на които се извършват претърсвания. Разследването продължава под ръководството на компетентните органи, а районът остава под засилено полицейско присъствие.

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