Наш град почерня от полиция. Масови арести

Осем души са задържани при специализирана полицейска операция в Габрово, съобщиха от МВР. Акцията започна в ранните часове на деня с участие на служители от ОДМВР-Габрово и Дирекция „Жандармерия“. При проверките са открити и иззети растения от рода на конопа, амфетамин, марихуана, метадон и неистински евробанкноти. Установено е и лице, обявено за общодържавно издирване.

По линия на „Криминална полиция“ са проверени 5 адреса. На един от тях служителите на реда намират и изземват 54,1 грама амфетамин, 40,8 грама марихуана и 11 растения от рода на конопа. На друг адрес са открити 12 флакона по 10 мл, съдържащи метадон.

В рамките на операцията са образувани две досъдебни производства. Едното е за данъчно престъпление, свързано с укрити данъчни задължения и необявена неплатежоспособност на юридическо лице. Другото е за държане на три неистински банкноти от по 100 евро, подготвяни за пускане в обращение.

Полицията е завела и преписка за незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. Проверени са още 9 търговски обекта и 2 физически лица по линия на акцизните стоки, 3 заложни къщи, 4 офиса за бързи кредити и 3 сечища.

При проверките в горските територии е съставен констативен протокол за нарушение, свързано с регулацията на временен склад за съхранение на дървесина.

Общо в хода на акцията са претърсени 39 адреса, проверени са 447 превозни средства и 642 лица. Връчени са 4 наказателни постановления и 42 електронни фиша.

Операцията показва широк обхват на полицейския натиск - от наркотици и фалшиви пари до данъчни нарушения, незаконно разкомплектоване на автомобили и проверки в горски територии. Разследванията продължават под контрола на компетентните органи.

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