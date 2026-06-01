Наркодилъри превърнали онлайн платформите в канал към децата

Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и насочени към деца, засичат от Агенция „Митници“. Заместник-директорът на агенцията Стефан Бакалов предупреди в интервю за БНТ, че тийнейджърите остават основен фокус в борбата с новите форми на наркоразпространение.

Сред откриваните продукти има близалки с опиати, желирани бонбони, вейпове и вещества, които се продават през онлайн платформи. Цените на подобни продукти в интернет варират между 100 и 300 евро, а службите вече говорят за дигитализиран наркопазар, който разширява достъпа до опасни вещества.

Наркотици, маскирани като сладкиши

Най-тревожният удар е насочен към децата. По думите на Бакалов митническите служители все по-често се сблъскват с вещества, които не изглеждат като класически наркотици, а като продукти, създадени да бъдат привлекателни за тийнейджъри.

„За нас основен акцент остават веществата, насочени към децата - полусинтетичните канабиноиди под формата на близалки, желирани бонбони и вейпове, както и синтетичните опиоиди, които са смъртоносни“, заяви Стефан Бакалов.

Той предупреди, че опасността не се изчерпва с добре познатите вече синтетични наркотици. „Както знаете, вече две години има силна доминация на фентанила на пазара в България и в Европейския съюз“, каза заместник-председателят на Агенция „Митници“.

Следващата заплаха според него може да бъде още по-тежка. „Това, което ни притеснява още повече и по което работим активно, е очаквана експлозия на по-силните синтетични опиоиди - нитазените, които са между 50 и 70 пъти по-мощни от фентанила“, предупреди Бакалов.

Онлайн платформите отвориха огромен пазар

Според Агенция „Митници“ наркопазарът вече не разчита само на познатите канали за улично разпространение. Той все по-агресивно се премества в интернет, където доставчиците стигат до повече купувачи, а поръчките се раздробяват и изпращат през различни фирми и платформи.

„Дигитализацията на наркопазара се дължи основно на онлайн платформите, които се превърнаха в огромен пазар за продажба на наркотични вещества“, заяви Бакалов.

По думите му проблемът не е само в самото наличие на незаконни вещества, а в мащаба, който дигиталната среда позволява.

„Бумът в наркоразпространението се дължи предимно на тези онлайн платформи, които дават много по-голяма възможност да се пласират и доставят по-големи количества пратки с наркотични вещества“, обясни той.

Тази схема разширява и кръга на производителите, доставчиците и крайните получатели.

„С много по-голяма палитра от производители и доставчици, и съответно до много по-широк кръг от деца, които успяват да си поръчват“, допълни заместник-председателят на агенцията.

Лавина от малки пратки затруднява контрола

Една от най-опасните тактики на дилърите е раздробяването на наркотиците в малки пратки. Така веществата достигат до повече хора, а шансът всяка отделна доставка да бъде засечена става по-малък.

„Под фрагментация на пратките с наркотични вещества имаме предвид раздробяване на по-малки количества - под 50 милиграма наркотични вещества, които достигат до повече хора“, обясни Бакалов.

Тази схема работи едновременно в две посоки - разширява пазара и затруднява службите.

„От една страна, това разширява пазара, а от друга - тези пратки са много по-трудни за откриване и проверка от митническите и дори полицейските органи“, каза той.

Причината е огромният поток от доставки, който влиза в страната през различни канали.

„Става въпрос за лавина от пратки, която чрез най-различни платформи и спедиторски фирми навлиза в страната“, посочи заместник-председателят на Агенция „Митници“.

„Картечен огън“ от пратки и куриери

Бакалов сравни сегашната тактика с методи, използвани от престъпни групировки от десетилетия. Според него логиката е една и съща - да се създаде такъв обем от движение, че контролът да не може да обхване всички.

„Този метод не е нов. Той се използва повече от 30-40 години от различни престъпни групировки“, каза той.

Като пример Бакалов посочи практики на нигерийски престъпни групи.

„Като пример мога да дам нигерийските престъпни групи, които използват т.нар. „картечен огън“ или shotgun approach - изпращане на 50-100 куриери в определен ден на определено летище“, обясни той.

Целта е проста и цинична - част от куриерите да бъдат задържани, но мнозинството да премине.

„С цел толкова голямо количество куриери да не могат да бъдат проверени. Максимум петима или шестима биват задържани, а всички останали преминават“, заяви Бакалов.

Телеграм и Сигнал усложняват проследяването

Дигиталните канали допълнително затрудняват работата на службите. Според Бакалов съвременните приложения дават възможност доставките да бъдат организирани с много по-малък риск за дилърите и с по-трудно проследими връзки.

„Тази тактика е сходна. Това, което подпомага тази бурна експанзия, са дигиталните платформи“, каза той.

Особено тревожно е използването на приложения, които затрудняват проследяването на комуникацията и движението на пратките.

„Чрез съвременни приложения като Телеграм и Сигнал успяват да осигурят непроследими доставки от началото до края“, предупреди заместник-председателят на Агенция „Митници“.

Така пред институциите вече не стои само класическа борба срещу наркоразпространението. Срещу тях е пазар, който използва интернет, малки пратки, спедиторски канали, криптирана комуникация и продукти, маскирани като нещо безобидно. Най-страшното е, че част от тази схема е насочена именно към деца.

