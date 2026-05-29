СДВР разби наркодепо в София, снабдявало улични дилъри през Телеграм

Столичната полиция разкри база за съхранение и разпространение на наркотични вещества на територията на София, съобщиха от МВР. При специализирана операция служители на сектор „Наркотици“ са задържали 35-годишен криминално проявен мъж. По данни на полицията депото е било използвано за снабдяване на улични дилъри в столицата. Разследването продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

При претърсванията от адреса са иззети около 2,5 кг марихуана, 1 кг кокаин и над 1000 таблетки амфетаминови производни. Полицията е открила и значителна парична сума, за която се предполага, че е свързана с престъпната дейност.

Според първоначалната информация наркотиците са били разпространявани чрез канали в мобилното приложение Телеграм. Целта е била да се избегне директен контакт между продавачите и купувачите, което затруднява проследяването на участниците в схемата.

От МВР посочват, че акцията е част от мащабните мерки на СДВР срещу разпространението и трафика на наркотични вещества в София. Разследващите продължават работа по установяване на всички лица, свързани със схемата, както и на каналите, по които дрогата е достигала до уличната мрежа.

