Удар срещу наркотрафика! Повече присъди, задържани и иззети вещества

Рязко увеличение на постановените и влезли в сила съдебни актове за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, отчита Прокуратурата на Република България за декември 2025 г. По данни на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за периода 1-31 декември са постановени 467 съдебни акта по чл. 354а и чл. 354в от Наказателния кодекс, при 400 през ноември.

През същия месец са задържани 841 лица за наркопрестъпления, като са проведени 633 специализирани полицейски операции срещу държането и разпространението на наркотични вещества. Иззети са над 124 кг марихуана, разкрити са три лаборатории или площи за производство и отглеждане на наркотици, а образуваните досъдебни производства са 757. Сред по-значимите случаи е задържането на 83 кг марихуана на 17 декември в микробус с българска регистрация, влизащ в страната през ГКПП Дунав мост, както и откриването на близо 38 кг диазотен оксид в лек автомобил във Видин два дни по-късно.

Паралелно с това, по линия на противодействието на незаконната миграция през декември са задържани 112 души за престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК, както и 19 граждани на трети страни за незаконно пребиваване в България. Образувани са 29 досъдебни производства, а на граничния преход Видин-Калафат при рентгенова проверка на товарен автомобил са открити 15 мигранти от Мароко и Алжир, заедно със задържан български водач.

Отчетен е и тежък случай на трафик на хора. При специализирана операция на 1 декември в село Буковлък, област Плевен, е пресечена схема за трафик с цел отнемане на телесна тъкан – кръв и кръвни съставки. Задържани са трима български граждани, привлечени като обвиняеми. Само през декември влезлите в сила съдебни актове за престъпления, свързани с незаконна миграция, са 138.

