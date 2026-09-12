Удар срещу наркотрафика! Повече присъди, задържани и иззети вещества
467 съдебни акта за дрога само за месец
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467 съдебни акта за дрога само за месец
Публичната лекция бе открита от кмета инж. Владимир Александров, който е и инициатор на събитието
Благоевград. Журналисти ще участват в конкурса "Сърце и слово срещу наркотиците" в памет на ирландската журналистка Вероника Герин. 37-годишната смела...