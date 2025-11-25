В Етрополе се проведе поредна инициатива в борбата с наркотичните вещества

Община Етрополе проведе поредна инициатива за борба с наркотичните вещества. Съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), сдружение „Съюз за технологии, образование и прогрес – СТОП“ и охранителна фирма „Делта гард“ се проведе семинар-дебат под надслов „Не на наркотиците! Обединени и единни срещу зависимостите в община Етрополе!“ в големия салон на НЧ „Тодор Пеев – 1871“.

Публичната лекция бе открита от кмета на Община Етрополе - инж. Владимир Александров, който е и инициатор на събитието, с думите:

„Една от политиките, които не спирам да следвам като кмет, това е борбата с наркотичните вещества в Етрополе. В днешно време те са навсякъде, те са до вас, на улицата и вие много добре го знаете. Ако се наложи, ще влезнем и в училищата, за да сме сигурни, че наркотиците ще бъдат далеч от вас и децата ни“.

На събитието присъстваше и собственикът на охранителна фирма „Делта гард“, г-н Марин Русев, към когото присъстващите имаха много въпроси.

Гост-лекторът, г-н Петьо Петков, който е експерт с над 30 годишен опит в областта на наркотичните вещества и с квалификации от Скотланд Ярд и DEA (американска федерална служба за борба с наркотрафика и разпространението на наркотици в САЩ и по света), сподели:

„Ще говоря за това, което може би някои от вас са виждали в първо лице и за всичко това, което е опасно за младите хора“. Г-н Петков представи подробна презентация за видовете наркотици и последиците от тях. От нея учениците научиха за дизайнерската дрога, която първоначално предизвиква еуфория и физическа активност, но впоследствие води до параноидни психози, насилие и самоубийства, за електронните наргилета, Vape, амфетамините и метамфетамините, какво представляват метамфетаминовите буболечки. Разисквани бяха и халюциногените наркотици, които предизвикват халюцинации и пурпурните наркотици, които са добре познати на децата под формата на енергийни напитки. Лекторът запозна присъстващите в залата с вредите от наркотичните вещества, превенцията срещу тях и усложненията, които предизвикват.

Служител от фирма „Делта гард“ направи демонстрация със специализирани кучета, които могат да работят във всякакви условия. Учениците посрещнаха с бурни аплодисменти кучето Крус, порода белгийска овчарка - Малиноа, което е специално обучено да открива наркотични вещества. Той обясни, че рецепторите за миризма на кучето са около 300 милиона, а човешките рецептори са само до 6 милиона. Следващата демонстрация беше на куче за охрана с името Дон, което се оказа брат на кучето Крус. Двете кучета са с известно потекло, техният баща е бил във Френския легион.

